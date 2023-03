V Ljubljani in Mariboru podnebna shoda mladih

Ljubljana/Maribor, 3. marca - V Ljubljani in Mariboru bosta danes potekala podnebna protesta, v okviru katerih bodo Mladi za podnebno pravičnost predstavnike oblasti znova pozvali k ukrepanju glede okoljske krize in naslavljanja podnebne problematike. "Nova vlada je v kampanji veliko govorila o zelenem prehodu, zdaj od nje zahtevamo dejanja," so poudarili pred shodi.