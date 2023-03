Na dražbi v Londonu najvišje Kandinski, za Freuda iztržili 17 milijonov funtov

London, 2. marca - Na dražbi modernih in sodobnih del pri avkcijski hiši Sotheby's v Londonu je najvišji znesek, 37,2 milijona funtov (41,2 milijona evrov), dosegla slika Vasilija Kandinskega Murnau s cerkvijo II. Visoke zneske so dosegla tudi dela Picassa, Richterja in Muncha. Portret hčere britanskega slikarja Luciana Freuda so prodali za 17 milijonov funtov.