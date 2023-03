Ljubljana, 2. marca - Trgovanje na Ljubljanski borzi je danes potekalo brez posebnosti in ob skromnem prometu. Indeks SBI TOP je pridobil 0,05 odstotka in se ustavil pri 1195,22 točke. Skupaj so vlagatelji opravili za 635.191 evrov poslov, največ z delnicami Krke, ki so se podražile.