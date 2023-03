Notranje ministrstvo za skrajšanje devetmesečnega roka za dostop prosilcev za azil do trga dela

Ljubljana, 2. marca - Notranje ministrstvo pripravlja zakonodajne spremembe skrajšanja devetmesečnega roka za dostop prosilcev za mednarodno zaščito do trga dela, so na ministrstvu potrdili za STA. Ob tem so napovedali, da se bo vodstvo ministrstva v prihodnjih tednih srečalo s predstavniki nevladnih organizacij, tudi s področja mednarodne zaščite.