Pribošič 13., Mekinc 19. za zaključek SP v Bakurianiju

Tbilisi, 2. marca - Po številnih prekinitvah in prestavitvah zaradi slabega vremena so na SP v deskanju na snegu v Bakurianiju danes le izpeljali kvalifikacije akrobatskih skokov. V zadnjih slovenskih nastopih na prvenstvu sta Urška Pribošič in Naj Mekinc zasedla 13. oziroma 19. mesto, s tem pa tudi izpolnila cilj vodstva reprezentance.