Vlada o gospodarskih temah

Ljubljana, 2. marca - Vlada je danes sprejela strategijo razvoja trga kapitala v Sloveniji do leta 2030, ki bo po mnenju vlade pripomogla k njegovi večji prepoznavnosti. Seznanila se je tudi z spomladansko gospodarsko napovedjo Urada RS za makroekonomske analize in razvoj (Umar) ter z informacijo o izvajanju načrta za okrevanje in odpornost.