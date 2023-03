Gen energija vrnila premostitvene kredite s poroštvom države

Krško, 2. marca - Družba Gen energija je danes vrnila zadnji, 10 milijonov evrov vreden obrok kratkoročnih kreditov, ki jih je pridobila novembra lani v skupni višini 100 milijonov evrov in so bili zavarovani z državnim poroštvom. Namenjeni so bili premoščanju likvidnostnih obremenitev, povezanih z nakupi nadomestne električne energije v času remonta Neka.