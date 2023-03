V treh letih v Sloveniji potrdili več kot 1,3 milijona okužb z novim koronavirusom

Ljubljana, 4. marca - Minevajo tri leta od prve potrjene okužbe z novim koronavirusom v Sloveniji. V tem času so pristojni skupaj potrdili 1.329.386 okužb, največ v letu 2022, ko so potrdili 842.477 okužb. STA objavlja ključne mejnike epidemije covida-19 v Sloveniji in število okužb s koronavirusom po letih epidemije.