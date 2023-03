V Novi Gorici v prometni nesreči poškodovan otrok, policija poziva očividce

Nova Gorica, 2. marca - V torek okoli 15.20 je v Novi Gorci v Rejčevi ulici prišlo do prometne nesreče, v kateri sta bila udeležena zaenkrat še neznana voznica in otrok, ki so ga v sredo zaradi bolečin odpeljali na pregled v šempetrsko bolnišnico. Policija prosi voznico in morebitne očividce nesreče za informacije, so sporočili s Policijske uprave Nova Gorica.