Tudi mladoletniki, zlasti dekleta na begu, so lahko žrtve prostitucije in zlorab v Sloveniji

Ljubljana, 2. marca - Tudi mladoletniki v Sloveniji so lahko žrtve prostitucije, zlasti dekleta, ki bežijo iz vzgojnih zavodov. V času bega so izpostavljene spolnim zlorabam in z veliko verjetnostjo tudi prostituciji v zameno za zatočišče, hrano in drogo, so opozorili na današnji okrogli mizi o zaznavanju prostitucije otrok v Sloveniji.