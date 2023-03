Vo Van Thuong izvoljen za novega predsednika Vietnama

Hanoj, 2. marca - Vietnamska narodna skupščina je danes za predsednika države izvolila Vo Van Thuonga, nekdanjega namestnika odbora za nadzor in preprečevanje korupcije. 52-letni Thuong je na zasedanju skupščine dejal, da je srečen in počaščen, ter obljubil popolno zvestobo vietnamski ustavi in odločen boj proti korupciji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.