Kajuh: Podobe in Objave novi knjigi ob stoletnici pesnikovega rojstva

Ljubljana, 2. marca - Ob lanskoletni stoletnici rojstva Karla Destovnika - Kajuha je Knjižnica Velenje izdaja zbirko Kajuh 100. Doslej je izšlo sedem knjig, zadnja, osma naj bi izšla konec leta. V Narodni in univerzitetni knjižnici v Ljubljani so danes predstavili peto in šesto knjigo Kajuh: Podobe Andreje Jurkovnik in Vlada Vrbiča ter Kajuh: Objave Marijana Ruperta.