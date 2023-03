Pri založbi Goga tudi Zadnje priče Svetlane Aleksijevič

Ljubljana, 2. marca - Pri založbi Goga so izšli roman CoDex 1962: Tvoje oči so me videle islandskega pisatelja Sjona, ki je prvi del trilogije, in knjiga Zadnje priče Nobelove nagrajenke, beloruske pisateljice Svetlane Aleksijevič. Goga je tokrat prvič izdala tudi strip - Corto Maltese: Beneška pravljica italijanskega avtorja Huga Pratta.