Planica, 2. marca - Smučarske tekačice iz Norveške so svetovne prvakinje v štafeti 4 x 5 km. Na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju v Planici so za zlato ugnale tekačice iz Nemčije (+20,5), ki so osvojile srebro. Bron je pripadel tekmovalkam iz Švedske (+28,7).