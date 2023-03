Jani Grilc: Res je čudež, da je s Petrom Prevcem vse v redu

pogovarjala se je Zala Zaletel

Kranjska Gora, 2. marca - Dolgoletni trener Petra Prevca pri kranjskem Triglavu Jani Grilc je povedal, da je bilo sredin padec v drugi seriji uradnega treninga svojega varovanca zelo težko videti. "Najtežje je v tem smislu, ker ne veš, kakšne so posledice," je dejal Grilc v pogovoru za STA. Dodal je, da so Prevca danes obiskali v bolnišnici in da je 30-letnik v redu.