Za voznike tovornjakov ponovno kazni zaradi vožnje v času prepovedi prometa zaradi burje

Nova Gorica, 2. marca - Močna burja je od srede do danes dopoldne ponovno ustavila tovorni promet po Vipavski dolini, uvedene so bile določene omejitve prometa na hitri cesti med Nanosom in Selom ter na regionalnih cestah Razdrto-Podnanos-Manče-Vipava. Vendar mnogi vozniki prepovedi vožnje niso upoštevali, zato so jih policisti oglobili.