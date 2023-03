Predstavniki OZS in IJS za tesnejše sodelovanje med podjetji in raziskovalci

Ljubljana, 2. marca - Okrepiti je treba sodelovanje med podjetniki in obrtniki ter znanstveno-raziskovalno sfero in s tem poskrbeti za prenos znanja, so ob današnjem srečanju v Ljubljani poudarili predstavniki Instituta Jožef Stefan (IJS) in Obrtno-podjetniške zbornice (OZS). Zavzeli so se, da bi tovrstna srečanja postala stalnica.