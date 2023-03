Ukrajinec skušal v avtomobilu pretihotapiti štiri Turke

Čatež ob Savi, 2. marca - Brežiški policisti so v sredo med nadzorom prometa v Čatežu ob Savi ustavili osebni avtomobil. Med postopkom so ugotovili, da v njem državljan Ukrajine prevaža štiri državljane Turčije, ki so pred tem na nedovoljen način prestopili državno mejo, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.