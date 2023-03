Štirje osumljenci več vlomov in tatvin na Vipavskem v priporu

Nova Gorica, 2. marca - Policisti so prejšnji četrtek v Postojni prijeli štiri osumljence več vlomov v stanovanjske hiše na območju Podnanosa in Kamenj na Vipavskem. Dejanja so osumljeni 25- in 26-letni moški z območja PU Ljubljana ter dva 27-letnika z območja PU Novo mesto, ki so se prevažali z avtomobilom ljubljanskih oznak. Preiskovalni sodnik jim je odredil pripor.