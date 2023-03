Kip male morske deklice v Koebenhavnu znova tarča vandalov

Koebenhavn, 2. marca - Kip male morske deklice, ki je simbol Koebenhavna in Danske, so v sredo zvečer poškodovali neznanci. Na kamen, ki služi kot podstavek bronastega kipa, so narisali veliko rusko zastavo, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Danska policija je sporočila, da je uvedla preiskavo incidenta, za katerega še ni nihče prevzel odgovornosti.