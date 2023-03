Ljubljanska borza z rahlim padcem

Ljubljana, 2. marca - Tečaji najpomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so se dopoldne v povprečju znižali, indeks SBI TOP je do 11.30 izgubil 0,10 odstotka. Med delnicami v indeksu se cenijo delnice Zavarovalnice Triglav in Cinkarne Celje, dražijo se delnice Petrola. Največ prometa je bilo doslej z delnicami NLB.