Ljubljana, 2. marca - Poslanec NSi Aleksander Reberšek bo pred sejo odbora DZ, na kateri bodo obravnavali predlog novele zakona o evidencah na področju dela in socialne varnosti, v izjavi za javnost ob 11.45 v prostorih poslanske skupine NSi v DZ na Šubičevi 4 v Ljubljani predstavil stališče NSi do predloga novele, so sporočili iz NSi.