V Italiji preiskava proti bivšemu premierju Conteju zaradi ravnanja ob začetku pandemije covida-19

Bergamo, 2. marca - Državno tožilstvo italijanskega mesta Bergamo je uvedlo preiskavo proti nekdanjemu italijanskemu premierju Giuseppeju Conteju in nekdanjemu ministru za zdravje Robertu Speranzi zaradi obtožb o malomarnosti in nesposobnosti pri obvladovanju prve faze pandemije covida-19 v Italiji spomladi leta 2020, so v sredo zvečer sporočili iz tožilstva.