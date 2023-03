Scholz pozval Kitajsko, naj ne pošilja orožja Rusiji

Berlin, 2. marca - "Prizadevajte si za umik ruske vojske iz Ukrajine in ne pošiljajte orožja Rusiji," je Kitajsko v današnjem govoru v bundestagu pozval nemški kancler Olaf Scholz. Ocenil je, da zaenkrat nič ne kaže na to, da bi bil ruski predsednik Vladimir Putin pripravljen na mirovne pogovore, in obljubil krepitev nemške oborožitvene industrije.