V Vesni na primeru Magne opozarjajo na sprejemanje predpisov brez dolgoročne vizije

Ljubljana, 2. marca - V zeleni stranki Vesna so ob odločitvi Magne, da ustavi proizvodnjo v Hočah, zadovoljni, da na območju lakirnice ne bo prišlo do dodatnega onesnaženja. Opozarjajo pa na nevzdržnost "ad hoc" odločitev, ki globoko posežejo v okolje ter sprejemanja predpisov po nujnih postopkih in brez dolgoročne vizije.