V Grosupljem začenjajo obnovo glavne ceste skozi središče mesta

Grosuplje, 2. marca - V Grosupljem v teh dneh začenjajo obnavljati Adamičevo cesto v delu skozi mestno središče. Obnovili bodo 1,6 kilometra cestišča in križišče z Ljubljansko cesto, ki bo po novem semaforizirano. Uredili in obnovili bodo parkirišča, peš- in kolesarske poti ter avtobusna postajališča, ki bodo dobila nadstrešnice.