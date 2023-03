Na mednarodni konferenci poudarili pomen opozarjanja na seksizem in boj proti njemu

Ljubljana, 2. marca - Ljubljana gosti dvodnevno mednarodno konferenco FemCities z naslovom Seksizem: izziv pri doseganju enakosti spolov, ki jo organizirajo v sodelovanju z mestom Dunaj. Na njej so poudarili, da ob primerih seksizma ne smemo ostati tiho, ampak nanj opozarjati in se boriti proti njemu. V uvodnem delu so se dotaknili tudi problematike seksizma v politiki.