Ilirija uspešno začela spomladanski del 2. SNL

Ljubljana, 2. marca - Nogometaši Ilirije 1911 in Nafte 1903 so odprli spomladanski del 2. slovenske lige. V 19. krogu prvenstva so bili boljši Ljubljančani, ki so zmagali z 2:0 in se še utrdili na četrtem mestu razpredelnice. Gola za Šiškarje sta dosegla Dominik Ivkič v 59. in Matej Poplatnik v 83. minuti.