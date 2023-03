V Grčiji po železniški nesreči izbruhnili protesti

Solun, 2. marca - Zaradi železniške nesreče na severu Grčije, v kateri je po zadnjih podatkih umrlo 42 ljudi, so v več grških mestih v sredo zvečer potekali protesti. Postajni načelnik, ki so ga aretirali zaradi nesreče, bo danes pričal pred sodiščem, grški železničarji pa v znak žalovanja in protesta zaradi zanemarjanja železnic danes stavkajo.