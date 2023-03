Milwaukee prišel do 16. zaporedne zmage

New York, 2. marca - Zasedba Milwaukee Bucks ostaja najbolj vroča ekipa v severnoameriški košarkarski ligi NBA. Milwaukee je prišel do 16. zaporedne zmage. Premagal je Orlando Magic s 139:117, z zmago je na vrhu vzhodne konference še vedno pol tekme pred Celtics, ki so z 41 točkami Jaysona Tatuma v Bostonu premagali Cleveland Cavaliers s 117:113.