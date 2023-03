Mesto New York bo aretiranim protestnikom plačalo po 21.500 dolarjev odškodnine

New York, 2. marca - Mesto New York je sprejelo predlog za poravnavo s strani odvetnikov skupine okrog 300 protestnikov, ki jih je policija v New Yorku neupravičeno aretirala leta 2020 med protesti proti policijskemu nasilju po smrti Georgea Floyda v Minneapolisu. Plačilo odškodnine je mestu naložilo sodišče.