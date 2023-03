Slovenske skakalke po visokih napovedih spet razočarane

Planica, 1. marca - Slovenske skakalke so svetovno prvenstvo v Planici na veliki skakalnici končale brez odličja. Čeprav sta bili tako Ema Klinec kot Nika Križnar na treningih med najboljšimi, so spremenljive razmere sploh v prvi seriji poskrbele, da sta v finalu napadali iz ozadja. Sedmo in deseto mesto je manj od pričakovanj, še večje je razočaranje nad žirijo.