Pedagogi: Program razvoja šolskega sistema naj v večji meri upošteva vzgojni in socializacijski vidik šole

Ljubljana, 2. marca - Nekaj deset pedagogov, združenj in pedagoških oddelkov je v pismu odgovorne za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja za obdobje 2023-2033 pozvalo, naj merljivi rezultati znanja ne bodo edino merilo pri posodabljanju šolskega sistema. Pozornost je treba nameniti tudi vzgojni in socializacijski vlogi šole, pozivajo.