Agenti FBI si niso upali izvršiti preiskave pri Trumpu

New York, 1. marca - Agenti ameriške zvezne policije FBI si lansko leto niso upali opraviti preiskave na posestvu nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa na Floridi, ker so se bali političnih napadov in trepetali za lastne kariere, poročajo ameriški mediji. Preiskavo v iskanju odtujenih zaupnih dokumentov iz Bele hiše so izvršili šele po ukazu od zgoraj.