Izidi smučarskih skokov na SP v Planici

* Izidi, ženske, velika skakalnica: 1. Alexandria Loutitt (Kan) 264,4 točke (134,5/136,5 m) 2. Maren Lundby (Nor) 254 (139,5/133) 3. Katharina Althaus (Nem) 245,9 (120,5/128) 4. Nozomi Maruyama (Jap) 242,9 (129/125,5) 5. Anna Odine Ström (Nor) 240,9 (121/122,5) 6. Eva Pinkelnig (Avt) 237,9 (121/123) 7. Ema Klinec (Slo) 236,5 (117/131,5) 8. Thea Minyan Björseth (Nor) 230,7 (124/126) 9. Chiara Kreuzer (Avt) 228,7 (122,5/126) 10. Nika Križnar (Slo) 227,8 (118/128,5) ... 24. Maja Vtič (Slo) 195,8 (116,5/118) ... - brez nastopa v finalu: 40. Nika Prevc (Slo)