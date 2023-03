Veter povzročal preglavice na jugozahodu Slovenije

Nova Gorica/Ajdovščina/Vipava/Kozina, 1. marca - Zaradi burje, ki je v sunkih dosegala hitrosti do 120 kilometrov na uro, so na Upravi RS za zaščito in reševanje zabeležili 22 dogodkov, večino na območju regijskega centra za obveščanje v Novi Gorici. Veter je odnesel del strehe, prevračal predmete, podrl več dreves, zaradi česar je bila v Podsabotinu motena oskrba z elektriko.