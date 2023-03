Telovadci v Dohi brez točk svetovnega pokala

Doha, 1. marca - Slovenski telovadci Luka Bojanc, Anže Hribar in Nikolaj Božič so prvi dan kvalifikacij svetovnega pokala v Dohi, druge postojanke v gimnastični sezoni, ostali brez točk. Manj kot teden dni po uvodu v sezono na turnirju prvakov v Cottbusu v Katarju niso dobro nastopili. V četrtek kvalifikacije čakajo še mlado Zalo Trtnik na gredi in parterju.