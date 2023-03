Ljubljana, 1. marca - Odbojkarji ACH Volleyja so na povratni tekmi polfinala srednjeevropske lige premagali Merkur Maribor s 3:0 (22, 12, 16) in se z drugo zmago uvrstili v finale, kjer jih čaka obračun z boljšim iz boja med Calcit Volleyjem in Zadrugo Dob.