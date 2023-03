Nov Murakamijev roman bo izšel 13. aprila, znan tudi naslov

Tokio, 1. marca - Nov roman japonskega avtorja Harukija Murakamija bo izšel 13. aprila v tiskani in digitalni obliki. Naslov romana bo Mesto in njegovo negotovo obzidje, je danes po poročanju tujih tiskovnih agencij sporočila založba Shinchosha Publishing Co. Kdaj bo roman preveden v angleščino, še ni znano.