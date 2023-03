Lani največ opredelitev glede darovanja organov doslej

Ljubljana, 1. marca - Na področju donorske dejavnosti je bilo leto 2022 še posebej uspešno, ocenjujejo na zavodu za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant. Med drugim so lani zabeležili največ opredelitev glede darovanja na letni ravni ter presegli načrt pri številu pridobljenih src in pljuč. Na presaditev je lani sicer čakalo 161 bolnikov.