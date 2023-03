Z Elesa na DEM prenesena pravica do dela elektrike z elektrarne v Avstriji

Muta/Maribor, 1. marca - Konec februarja so bili izpolnjeni vsi pogoji, da so Dravske elektrarne Maribor (DEM) od družbe Eles prevzele pravico do uporabe 20-odstotnega deleža električne energije, ki se proizvede v črpalni hidroelektrarni Golica v Avstriji. Ta izrablja del porečja reke Bistrice, katere največji izvir je v Avstriji, izliva pa se v Dravo v Sloveniji.