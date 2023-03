V Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bodo nadaljevali sečnjo

Ljubljana, 7. marca - Na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib bodo danes predvidoma nadaljevali sečnjo oslabljenih in bolnih dreves, so sporočili z ljubljanske občine. Sečnjo so zaradi razmočenosti terena sredi januarja prekinili. Zavod za gozdove Slovenije je decembra izdal odločbo za sečnjo 389 dreves. Sečnja bo predvidoma končana v 14 dneh.