Celjski sejem sezono odpira s petimi marčnimi sejmi

Celje, 1. marca - Na Celjskem sejmu bo med 17. in 19. marcem potekalo pet sejmov. Na sejmih Festival kave Slovenija, AlterMed & GreenVita, Dnevi lovstva, Dnevi ribištva in ApiSlovenija bodo obiskovalci lahko raziskali vse o kavi, zdravem načinu življenja, samooskrbi, lovstvu, ribolovu in čebelarstvu, so napovedali organizatorji.