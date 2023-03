Na NIJZ ob začetku mednarodnega meseca boja proti raku debelega črevesja in danke želijo večjo odzivnost na vabila programa Svit

Ljubljana, 1. marca - Na NIJZ so ob začetku meseca boja proti raku debelega črevesa in danke izrazili ponos ob rezultatih preventivnega programa Svit. V njem so doslej odkrili 3800 primerov raka, 29.800 osebam pa odstranili napredovali adenom, ki predstavlja večje tveganje za raka. Želijo si višje odzivnosti, saj se vsaka tretja oseba na vabilo progama Svit ne odzove.