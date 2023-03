Hoče, 1. marca - Kanadsko-avstrijska avtomobilska skupina Magna s prihodnjim tednom ustavlja proizvodnjo v hoški lakirnici. Kot so potrdili v podjetju, bodo zaradi razmer na trgu in trenutnih potreb kupcev začeli s postopkom preoblikovanja proizvodnih procesov, dejavnosti pa preselili v Gradec. O tem so danes obvestili tudi sindikat in 90 zaposlenih.