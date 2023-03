70 dreves za 70 let dela Zveze prijateljev mladine Slovenije

Miren, 1. marca - S prireditvijo in zasaditvijo 70 sadik dreves je Zveza prijateljev mladine Slovenija (ZPMS) obeležila 70-letnico dela. Po besedah predsednice ZPMS Darje Groznik so se za Cerje odločili, ker so organizacija, ki pomaga, in naravi na tem območju je treba pomagati. Slovesnosti se je udeležila tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar.