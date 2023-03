V Grčiji po železniški nesreči aretirali postajnega načelnika

Atene, 1. marca - V Grčiji so po trčenju potniškega in tovornega vlaka, v katerem je umrlo najmanj 36 ljudi, 66 pa je poškodovanih, danes aretirali postajnega načelnika v kraju Larisa na severu države, poročajo tuje tiskovne agencije. Po navedbah policije 59-letniku očitajo umor in hude telesne poškodbe iz malomarnosti.