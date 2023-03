Izidi smučarskega teka na SP

* Izidi, smučarski tek, 15 km (prosto): 1. Simen Hegstad Krüger (Nor) 32:17,4 2. Harald Östberg Amundsena (Nor) + 5,3 3. Hans Christer Holund (Nor) 24,6 4. Johannes Hösflot Klaebo (Nor) 25,5 5. William Poromaa (Šve) 48,9 6. Sjur Röthe (Nor) 52,8 7. Ireneu Esteve Altmiras (And) 1:06,8 8. Friedrich Moch (Nem) 1:08,1 ... 38. Miha Šimenc (Slo) 2:51,7 49. Miha Ličef (Slo) 3:23,6 67. Vili Črv (Slo) 4:43,0 73. Jošt Mulej (Slo) 5:24,3