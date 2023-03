Pri Mladinski knjigi od slikanic iz otroških revij do Möderndorjeve Muce Grete

Ljubljana, 1. marca - Med novostmi Mladinske knjige za otroke so tri slikanice z deli iz otroških revij. Svojo knjigo sta dobila junaka Cicidoja Medo in Pujsi Sebastijana Preglja in Igorja Šinkovca pa tudi Maks Mateje Gomboc in Marjana Mančka ter slikopisi iz Cicibana Žige Kosca in Tanje Komadina. Novi sta še slikanici Vinka Möderndorja in Barbare Gregorič Gorenc.