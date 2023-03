Za uvod v 24. Rdeče zore performans Tatiane Kocmur

Ljubljana, 2. marca - S performansom Tatiane Kocmur The Following Body se nocoj začenja letošnji Mednarodni feministični in kvirovski festival Rdeče zore, na katerem tradicionalno podelijo tudi bodečo nežo za najbolj seksistično izjavo leta. Današnji performans je posvečen vsem žrtvam spolnega nasilja. 24. Rdeče zore se bodo sklenile 12. marca.